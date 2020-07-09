«Доросла до маминых каблучков!»: Боня подловила подросшую дочку в своих трендовых босоножках

Телеведущая живет в Монако с наследницей. Девочка стала подражать маме и собралась носить каблуки с 10 лет.

Виктория Боня обычно много путешествует. За последний год ей также пришлось несколько раз переезжать вместе с восьмилетней дочкой Анджелиной. В Лондоне девочке не понравилось, поэтому она сначала перебралась к папе Алексу Смерфиту в Ниццу, а потом вновь поселилась в Монако с мамой. Светская львица недавно показала свои роскошные апартаменты с видом на побережье. Она постепенно облагораживает новое место проживания.

После карантина Боня наслаждается летом. Она ходит купаться и загорать на пляж. А дома снимает бьюти-видео, а также разбирает и гладит одежду. Во время очередных домашних хлопот телеведущая застала свою подросшую дочку, которая мерила ее трендовые босоножки с тесемками.

«Доросла до маминых каблучков! А педикюр у тебя по последней моде? Да уж, да уж, Анджелиша…» — отметила Виктория. «Как ты на них вообще ходишь? Репетирую, пока десять лет мне не исполнится, я же не смогу ходить», — пояснила девочка. «Хочешь сказать, что в 10 лет уже будешь ходить на каблуках?» — уточнила Виктория. «Да», — ответила малышка.

Светскую львицу удивили слова наследницы. К слову, девочка была облачена в синие облегающие лосины и футболку. Поклонники решили, что Анджелина просто подражает маме. Многие восхитились красотой малышки. «Какая она милая», «Моя тоже в туфлях уже пытается ходить», «Ну вся в маму», «Красота неописуема», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

Напомним, что Боня поддерживает дружеские отношения с отцом дочери. Не так давно она гостила у Смерфита, а этим летом звезда призналась, что ее бывший гражданский муж борется с непростой болезнью, поэтому сильно похудел, но уже идет на поправку. По этой причине Анджелина много времени проводит с отцом в последние годы.