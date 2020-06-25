Поправившаяся Виктория Боня в джинсовой мини-юбке засветила немодельный живот

Виктория Боня не так давно вернулась в Монако. Она пыталась жить в Лондоне, но в мрачном и дождливом городе не понравилось жить ее дочке Анджелине. Поэтому теперь бывшая звезда «Дома-2» вновь коротает время на побережье в карликовом государстве. К слову, сердце эффектной девушки свободно. Она поддерживает отношения с бывшим возлюбленным, но только дружеские. Светская львица не перестает совершенствоваться внешне и внутренне, о чем регулярно вещает на своей страничке в соцсети.

На днях Боня показала свое новое жилье с красивым видом.Там же она занимается спортом. 40-летняя телеведущая нарабатывает массу. Сначала у нее увеличились в объеме бедра, а теперь она удивила поклонников округлившимся животом. Виктория запечатлела себя перед тем, как отправиться в магазин. Она предстала в кроп-топе цвета хаки и джинсовой мини-юбке. Наряд подчеркнул ее загорелые ноги и выпирающий живот.

«Я уже не знаю, сколько мне осталось еще. Надеюсь, что один или два дня. И я выдохну! Буду целый день ходить на пляж, загорать, купаться, красотой наслаждаться. Ой, я как пчелка! Пойду за продуктами схожу», — рассказала она.

Поклонники удивились тому, как преобразилась звезда. Она ранее признавалась, что не стесняется складочек на животе. Девушка специально поправляется, чтобы сделать тело более соблазнительным. «Ой, какой живот», «Жирочков прибавилось», «Не стоит носить такие открытые вещи», — стали обсуждать кадры пользователи Сети. К слову, недавно в мини-юбке из денима предстала и Ольга Бузова. Она, в отличие от коллеги, за карантин наработала пресс.