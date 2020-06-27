Поправившаяся на рекордные шесть килограммов Виктория Боня пришла на открытие гольф-клуба

Как отметила светская львица, это первый ее выход в свет за последние четыре месяца.

Модель и телеведущая Виктория Боня в Instagram разместила несколько новых снимков со светской вечеринки. Наконец-то у бывшей звезды проекта «Дом-2» закончилась самоизоляция, которая была вызвана пандемией коронавируса.

«Поздравьте с первым выходом в люди за последние четыре месяца. Сегодня открытие гольф-клуба. Жизнь входит в свое русло. Как вам мой образ? От 1 до 10? Голосуем за понравившееся фото. Видно, что я набрала шесть килограммов? Это рекорд». Виктория Боня

«Боже, какая вы красивая!» «Идеальная. Какая разница, сколько набрала. Все индивидуально», «От Виктории Бони осталось мало. Больше косит под Джоли», — отметили в комментариях пользователи и подписчики светской львицы.

Напомним, что Виктория Боня стала широко известна публике после своего участия в шоу «Дом-2». Впрочем, сейчас она не любит вспоминать те времена. Звезда ранее состояла в незарегистрированном браке с сыном ирландского миллионера Майкла Смерфита Александром Михаэлем. С ним она сдружилась в Москве в 2010 году. В 2012 году она родила от него дочь Анджелину Летицию Смерфит.