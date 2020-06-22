«Очень сильно похудел»: Боня впервые рассказала, что отец ее дочери борется с болезнью Лайма

Светская львица призналась, что два года они скрывали от всех, что Александр Смерфит заболел.

Виктория Боня растит дочку Анджелину. Ребенка она родила от известного бизнесмена Александра Смерфита. С миллионером девушка прожила в гражданском браке семь лет. Позже она призналась, что у них просто были разные планы на будущее. Звезда «Дома-2» хотела большую семью и детей, а ее возлюбленный готов был остановиться на одном ребенке. Тем не менее Виктория поддерживает отношения с бывшим возлюбленным и бывает у него в гостях.

Как оказалось, девушка не только дружит с Александром, но и поддерживала его в последние годы, так как он столкнулся с недугом.

«Речь идет о моем бывшем супруге Александре, который столкнулся с проблемами по здоровью. За два года он прошел буквально через ад. Он не мог понять, что с ним. Ни один доктор не мог поставить ему правильный диагноз. Он облетел всех врачей. Он медленно увядал и был на волосок от того, чтобы вообще не выздороветь. Он очень сильно похудел, ушел из всех социальных сетей. На это было страшно смотреть», — призналась Боня. «Мы молились. И каждый раз, когда Анджелина загадывала желание, я ее спрашивала, что она пожелала. Она говорила: «Чтобы мой папа поправился». Сейчас уже все позади», — добавила светская львица.

По словам девушки, Смерфит сам поставил себе диагноз. У него оказалась болезнь Лайма. Виктория подчеркнула, что он еще до конца не поправился, поэтому соблюдает специальную диету, но мужчина уже близок к победе. Светская львица отметила, что именно по этой причине ее дочка Анджелина так много времени проводит со своим отцом. Напомним, что в прошлом году Боня с наследницей стала жить в Лондоне, но в этом году они вернулись в Монако, а весь карантин Анджелина провела в Ницце с папой.