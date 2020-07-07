«Какая сочная Ирина»: Шейк подразнила соблазнительными изгибами в нижнем белье

Ирина Шейк не скрывает, что у нее непростой характер. Она намекала, что по этой причине разрушились ее отношения с Брэдли Купером. Уже год российская модель живет вместе с дочкой Леей в своей квартире на Манхэттене. Она стала чаще видеться с друзьями, а вот о новом романе, кажется, даже не думает. На улицах Нью-Йорка ее время от времени видят с наследницей. Девочка растет настоящей красавицей.

Шейк недавно снялась в новой рекламе нижнего белья. Не удивительно, что 34-летнюю девушку не раз признавали самой красивой моделью из России. Обычно она не делится домашними кадрами, но накануне красотка взбудоражила мужчин смелым фото. Ирина запечатлела себя в спальне. Она позировала в черном нижнем белье с мокрыми волосами и без макияжа. Модель блеснула роскошным бюстом, а в зеркале отразились ее ягодицы.

Поклонники не могли сдержать эмоций. Шейк одарили комплиментами. Многим было сложно поверить, что девушка является мамой. «Обожаю эту модель», «Красивая картинка», «Вот это формы!», «Какая сочная Ирина», «Посмотрите назад в зеркало. Это потрясающе», «Как теперь уснуть», «Горячая девочка», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Ирина занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме. Она не боится оголяться на публике. Недавно модель вышла на улицу в бюстгальтере и мини-шортах. Только по ногам девушки прохожие догадывались, что она топ-модель.