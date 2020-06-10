«Вот это копна волос»: Брэдли Купер вывел дочку Шейк на прогулку в наряде в монохромном стиле

Ирина Шейк и Брэдли Купер не скрывают, что были счастливы вместе. Однако год назад пара распалась. Это произошло на фоне слухов, что актер увлекся своей партнершей по фильму Леди Гагой. Позже сама певица заверила, что они просто очень хорошо сыграли влюбленных. Но русская модель перебралась жить в свою квартиру с Нью-Йорке. Вслед за ней перебрался в «Большое яблоко» и ее бывший возлюбленный, чтобы быть рядом с дочкой Леей.

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Им удалось расстаться полюбовно. Хоть Ирина и намекнула, что голливудский актер не выдержал ее сильного характера и чаще таких людей она вычеркивает из жизни, но с Брэдли она продолжает вдеться. Недавно девушка пообедала у него дома. После двух месяцев карантина модель вернулась к работе, поэтому на днях она передала ребенка Куперу, который будет присматривать за наследницей несколько дней.

И вот накануне папарацци подловили экс-бойфренда Шейк у его дома. К полудню он отправился по делам. Актер появился на крыльце в футболке и джинсах. На руках он нес сонную дочку. Лею он облачил в розовую майку и юбку в тон, а также сделал ей прическу «Мальвины». Девочка выглядела сонной.

Поклонники восхитились заботливым отцом. Многие поразились тому, что актер сделал такую красивую прическу наследнице. «Просто кукла», «Розовое чудо», «Сонный гномик», «Вот это копна волос», «Чудо девочка», «Как из сказки», «Маленькая модель, вся в маму», — стали обсуждать пользователи Сети.