Ирина Шейк в мини-шортах и бюстгальтере блеснула точеной фигурой на улицах Нью-Йорка

Ирина Шейк уже год является свободной девушкой. Топ-модель рассталась с Брэдли Купером после пяти лет отношений. Теперь она живет в Нью-Йорке в просторной квартире на Манхэттене со своей дочкой Леей. Девушка по-прежнему дефилирует на подиумах и участвует в модных фотосессиях. После родов она смогла вернуться в прежнюю форму. Поклонники заметили, что после расставания с актером она стала чаще видеться с друзьями.

Уже не первый год Шейк дружит с Риккардо Тиши, итальянским модельером бренда Burberry. Девушка любит проводить время в его компании. А год назад они повеселились в центре Нью-Йорка с манекенщиком Эдемом Дуссу, который назвал ее самой красивой женщиной, а также ангелом Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол. Сейчас в США бушует пандемия коронавируса, поэтому девушка решила вспомнить то время и поделилась снимками с парада, организованного ЛГБТ-активистами.

Ирина, которая была признана лучшей моделью для рекламы купальников, расхаживала по улицам в джинсовых мини-шортах. Сначала она была в футболке, а потом осталась в одном бюстгальтере леопардовой расцветки. Наряд подчеркнул соблазнительные изгибы ее тела и позволил оголить длинные ноги и показать идеальный подтянутый пресс. На модель оглядывались прохожие. Сама она позировала в объятиях своих друзей.

Поклонники осудили девушку за то, что она принимала участие в параде. При этом они все же восхитились ее идеальной фигурой. Многие сошлись во мнении, что только Шейк может позволить себе ходить по улицам почти обнаженной, так как она выглядит эстетично.