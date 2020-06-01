В домашнем: Ирина Шейк сняла видео в своей квартире на Манхэттене

Ирина Шейк год назад рассталась с Брэдли Купером. Лишь недавно модель подтвердила слухи, что ее отношения с голливудским актером закончились после четырех лет совместной жизни. Девушка перебралась жить в свою квартиру на Манхэттене, которую едва не продала, когда жила с Купером. Также у нее есть еще одна квартира в этом районе Нью-Йорка, которую она сдает в аренду. В период карантина она почти не покидает свой дом.

На днях Шейк сделала домашнее селфи. Она предстала без макияжа. А 1 июня модель решила снять видео в своей квартире. Она позировала у окна с красивым видом. Девушка предстала в голубой пижаме и без макияжа. Волосы она собрала в хвост. Позади знаменитости была видна лестница и дизайн комнаты в кремовых тонах.

«Здравствуйте! Сегодня очень важный праздник для всех нас — международный День защиты детей. И в этот праздник я бы хотела поздравить всех наших детей и родителей. Ничего нет важнее в нашей жизни, чем наши дети», — высказалась Ирина.

Она регулярно участвует в благотворительности и предложила поклонников в этот день помочь детям, которые нуждаются в этом. К слову, фанатам редко удается увидеть модель не на подиуме, поэтому многие восхитились ее домашним аутфитом. Другие стали обсуждать ее природную красоту. К сожалению, модель не стала показывать свою дочку Лею. Однако время от времени папарацци подлавливают девушку на прогулке с трехлетней девочкой.

Шейк отдала малышку в русскую школу. Кроха растет настоящей модницей, как мама. У девочки светлые вьющиеся волосы. Поклонники отмечали необычайную красоту девочки.