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По стопам модниц: невестка Орбакайте и подруга Тимати вслед за Бородиной выбрали трендовые мюли

Обувь с открытой пяткой этим летом захватила гардеробы многих стильных звезд.

По стопам модниц: невестка Орбакайте и подруга Тимати вслед за Бородиной выбрали трендовые мюли
Алена Краснова. Фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Не успела Ксения Бородина похвастаться трендовыми обновками — телеведущая пополнила обувной гардероб двумя актуальнейшими в этом сезоне летними парами мюлей, — как точно такую же обувь засветили и другие модницы шоу-бизнеса.

Супруга старшего сына Кристины Орбакайте, модель Алена Краснова, тоже похвасталась трендовой вещицей из своего обувного гардероба. И точь-в-точь как у Ксении Бородиной. Она засветила в stories своего Instagram нюдовые мюли с квадратным носом. К слову, подруга модели тоже сделала выбор в пользу тренда.

Алена Краснова с подругой
Алена Краснова с подругой. Фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Подруга рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова, запечатлелась в летнем аутфите, к которому подобрала стеганные мюли, как у Бородиной. Молодая мама предпочла обувь на плоском ходу, но с трендовой стежкой Bottega Veneta и с квадратным носком — напомним, такие босоножки стилисты в этом сезоне назвали хитом.

Анастасия Решетова
Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Отметим, что, по замечанию имиджмейкера Александры Старостенковой, законодателем моды на стеганые модели обуви стал бренд Bottega Veneta. Он буквально взорвал подиумы, гардеробы модниц и соцсети пару сезонов назад, предложив стежку в новом прочтении дизайнера Дэниэла Ли.

Тэги

Алена КрасноваАнастасия Решетовамода и стильмодная обувь
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