«Подальше от детей»: Решетова решила регулярно уезжать из дома без сына

Рэпер Тимати и модель Анастасия Решетова воспитывают восьмимесячного малыша Ратмира. Родители души не чают в сыне и регулярно снимают с ним фото и видео, радуясь достижениям и развитию. С отменой самоизоляции мама с папой поспешили отлучится на романтическое свидание без сына, и это так понравилось Решетовой, что она решила сделать такие побеги от быта регулярными.

«Я придумала традицию 1–2 раза в месяц снимать номер в отеле за городом)) Когда мы впервые это сделали, моему счастью не было предела. Это был полноценный, беспрерывный сон!!! Роскошь в этот период для мам, согласитесь. Поэтому мой вам совет, если есть возможность уехать с мужем подальше от детей — уезжайте!» — написала довольная модель.

Многие мамочки в комментариях поддержали инстадиву в ее желании. Они отметили, что особый кайф — уединятся в одиночестве, без мужа. Тогда отдых и восстановление будут максимально комфортными. И с новыми силами жена и мама сможет вернуться к быту.

Напомним, Решетова и Тимати вместе с 2015 года. Для модели сынок стал первенцем, а вот у рэпера это второй ребенок. От первых отношений с Аленой Шишковой у него подрастает дочка Алиса.