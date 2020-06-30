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Стеганые мюли и клатч: Бородина похвасталась трендовыми обновками

По замечанию стилиста Александры Старостенковой, стежка Intrecciato сегодня на пике популярности.

Стеганые мюли и клатч: Бородина похвасталась трендовыми обновками
КСЕНИЯ БОРОДИНА. ФОТО HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/BORODYLIA

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина неделю отдыхала вместе с семьей на Черном море. В последний июньский уикенд она возвратилась в Москву и сразу приступила к работе. Кроме того, инстадива поспешила порадовать себя обновками и сделала сразу несколько трендовых приобретений для своего модного гардероба.

«Кто шопоголик? Я шопоголик. Покажу вам, что урвала», — поспешила похвастаться приобретениями Бородина.

Ксения Бородина похвасталась трендовыми обновками. Фото: instagram.com/borodylia/
Ксения Бородина похвасталась трендовыми обновками. Фото: instagram.com/borodylia/

В stories своего Instagram модница показала, что пополнила обувной гардероб двумя парами стильных туфель – это черные и бежевые мюли Bottega Veneta с актуальным в этом сезоне квадратным носом. Кроме того, Бородина не удержалась и от покупки стеганого клатча в белом цвете.

Фото: instagram.com/borodylia/
Ксения Бородина похвасталась трендовыми обновками. Фото: Instagram.com/borodylia/

Приобретения Ксении Бородиной мы попросили прокомментировать имидж-стилиста Александру Старостенкову.

«Бренд Bottega Veneta взорвал пару сезонов назад все соцсети и гардеробы модниц. А фирменная стежка Intrecciato в настоящее время просто на пике популярности – это такая минималистичная эстетика, которая, к слову, сейчас очень актуальна.

Стежка в новом прочтении молодого дизайнера Дэниэла Ли украшает сегодня обувь бренда (мюли, лодочки, сапоги), а также сумки и клатчи, и вдохновляет многие массовые марки на цитирование», — экспертно заметила Александра Старостенкова.

Справка Teleprogramma.pro

Александра Старостенкова — профессиональный имиджмейкер, стилист, персональный стилист, шоппер.

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