Стеганые мюли и клатч: Бородина похвасталась трендовыми обновками

По замечанию стилиста Александры Старостенковой, стежка Intrecciato сегодня на пике популярности.

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина неделю отдыхала вместе с семьей на Черном море. В последний июньский уикенд она возвратилась в Москву и сразу приступила к работе. Кроме того, инстадива поспешила порадовать себя обновками и сделала сразу несколько трендовых приобретений для своего модного гардероба.

«Кто шопоголик? Я шопоголик. Покажу вам, что урвала», — поспешила похвастаться приобретениями Бородина.

В stories своего Instagram модница показала, что пополнила обувной гардероб двумя парами стильных туфель – это черные и бежевые мюли Bottega Veneta с актуальным в этом сезоне квадратным носом. Кроме того, Бородина не удержалась и от покупки стеганого клатча в белом цвете.

Приобретения Ксении Бородиной мы попросили прокомментировать имидж-стилиста Александру Старостенкову.

«Бренд Bottega Veneta взорвал пару сезонов назад все соцсети и гардеробы модниц. А фирменная стежка Intrecciato в настоящее время просто на пике популярности – это такая минималистичная эстетика, которая, к слову, сейчас очень актуальна. Стежка в новом прочтении молодого дизайнера Дэниэла Ли украшает сегодня обувь бренда (мюли, лодочки, сапоги), а также сумки и клатчи, и вдохновляет многие массовые марки на цитирование», — экспертно заметила Александра Старостенкова.

Справка Teleprogramma.pro

Александра Старостенкова — профессиональный имиджмейкер, стилист, персональный стилист, шоппер.