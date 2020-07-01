Сочетание несочетаемого: Бородина в шортах из денима, кардигане и туфлях-лодочках восхитила стилиста

Имиджмейкер Ольга Трофимова считает, что аутфит телеведущей — яркий образец того, как правильно подобранные аксессуары могут перевести образ из одного стиля в другой.

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина недавно вернулась из отпуска, который вместе с семьей провела в Сочи. Девушка успела отлично отдохнуть и загореть, делилась яркими семейными снимками в личном Instagram и рассказывала о местах, которые смогла посетить. К примеру, вместе с детьми Бородина посетила конный клуб, а также наблюдала за дельфинами в морской прогулке на яхте.

Возвратившись в Москву, телеведущая окунулась в будничную суету. Она поспешила выгулять свои обновки, и показала свой аутфит в Instagram:

«Карантин меня не оставил, поэтому не ограничивала себя в онлайн-шопинге, — призналась теледива. — Обидно, что не было возможно выгулять обновленный гардероб. И вот, ура! Дождались, теперь можно вдоволь насладиться этим ощущением!»

Для выхода в свет Бородина выбрала шорты из состаренного денима, белую футболку и кардиган. Из обуви телеведущая предпочла синие лодочки. Мы попросили имиджмейкера Ольгу Трофимову оценить модный выбор звезды. Эксперт отметила, что Ксения Бородина продемонстрировала прекрасное умение сочетать вещи из разных стилей в одном образе.

«Новое веяние в моде – уметь сочетать сложно сочетаемые между собой вещи. Например, лодочки кислотного синего цвета и спортивный кардиган, которые мы видим на Ксении, — обе детали являются доминирующими: кардиган отсылает к спортивному стилю, придает образу динамичности, повседневности. А лодочки — это уже деловой стиль. Шорты из денима в состаренном голубом цвете подчеркивают загорелые ножки Ксении, и если бы не кардиган и туфли, образ получился бы пляжным. Эти два элемента вывели аутфит звезды в сторону молодежно-делового стиля. Look Ксении можно смело приводить в качестве примера, как правильно подобранные аксессуары помогают переиграть полностью образ. Вроде бы простые футболка и шорты, но с лодочками и кардиганом это не пляжный, а городской аутфит», — экспертно заметила Ольга Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.