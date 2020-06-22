Уикенд на природе: певица Валерия устроила дочери вечеринку в честь дня рождения

Валерия счастлива в браке с Иосифом Пригожиным. У них случаются ссоры, но они быстро вновь находят общий язык. А вот общих наследников влюбленные так и не завели. Однако продюсер любит детей артистки от прошлых отношений, как своих. Недавно день рождения отметила дочка певица Анна Шульгина. Девушка тоже строит карьеру певицы и выступает под псевдонимом SHENA. Многие отмечают, что она очень похожа на свою маму.

Как оказалось, наследница звезды не планировала устраивать праздник. Но Валерия не оставила именинницу без вечеринки. Она собрала ее друзей за городом, где они пожарили шашлыки и повеселились. Сама певица появилась там в монохромном наряде. Она выбрала брюки-бананы и куртку песочного цвета. Анна же облачилась во все черное. Кульминацией вечера стал необычный торт, сделанный в черном цвете. Его украшала мультяшная фигурка именинницы.

«Небольшой компанией мы заняли отдельную беседку со своим двориком, где жарили шашлыки, а вокруг нас разгуливали утки — казалось, что мы у себя на даче, так было по-домашнему уютно, да еще и безопасно, так как не было посторонних, просто в духе времени. Целый день провели на свежем воздухе, нахохотались до упаду, не хотелось расходиться. Какая же классная у нас молодежь — все ребята умные, интересные, целеустремленные — просто одно удовольствие общаться», — рассказала Валерия.

А Шульгина осталась в восторге от торта и сюрприза в целом. «Я не хотела отмечать, но мои близкие выдернули меня, чему я очень рада. Это был один из самых душевных дней в моей жизни», — отметила она.

Поклонники присоединились к поздравлениям. «Ой, какие вы хорошенькие! Мама и дочка, обе красавицы, можно подумать сестры», «Какая красавица дочь», «Как ты нереально красива ,и торт тоже хорош», — прокомментировали пост подписчики.