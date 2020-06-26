Валерия поделилась рецептом приготовления долмы из виноградных листьев с творогом

Как отметила исполнительница, она просто обожает это блюдо.

Певица Валерия в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» поделилась своим фирменным рецептом долмы из виноградных листьев с творогом.

«Это вегетарианский вариант. Очень простой и классный. Вам потребуется 500 граммов творога, одно яйцо. Потом добавляем зелень и смешиваем все это. Берем виноградные листья. Они такие маринованные, такие кисло-сладкие. Очень интересные. Начинку кладем внутрь этих листьев и заворачиваем. Потом добавляем немного воды, чтобы все это томилось. Чуть-чуть можно добавить сливочного масла и немного посыпать сахарком. Совсем немного. На калориях это не отразится. И достаточно быстро они становятся готовыми. Главное, чтобы творог схватился и свернулся».

Валерия

Как добавила звезда, получится очень вкусно. Ничего вкуснее, пожалуй, она на свете еще не пробовала.

Напомним, что Валерия уже 17 лет вместе с продюсером Иосифом Пригожиным. Общих детей у звезд нет. Певица ранее не раз признавалсь, что обожает готовить вкусные блюда.