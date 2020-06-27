«Уже и меня переросла»: Валерия показала повзрослевшую красавицу-дочку Пригожина

Певица провела день с наследницей мужа. Поклонники отметили, что жгучая брюнетка может стать моделью с такими внешними данными.

Валерия счастлива в браке с Иосифом Пригожиным около 16 лет. У них нет общих детей, однако продюсер относится к наследникам своей жены, как к родным. Также у него есть дети от прошлых отношений: Дмитрий и Даная от первой жены и дочка Елизавета от второй жены Лейлы Фаттаховой. Как известно, Валерия не раз виделась с бывшей супругой возлюбленного и даже нашла с ней общий язык. А накануне она встретилась с его младшей дочкой.

На новом фото певица позировала с повзрослевшей Лизой, которой уже исполнился 21 год. Валерия предстала в комбинезоне цвета хаки и модных белых мюлях с квадратным мысом. А наследница Пригожина позировала в шортах и топе лимонного цвета. Наряд в спортивном стиле подчеркнул ее длинные ноги и стройную талию.

«Как же выросла наша Лизочка — вчера заметили, что уже и меня переросла, до папы чуть-чуть осталось», — написала артистка.

Поклонники поразились тому, какой стала дочка Пригожина. Многие одарили девушку комплиментами. Восхитила их и Валерия, которая в 52 года тоже следит за фигурой и может похвастаться моложавым видом. «Какие красивые», «Папина дочка», «Модель», «Это дочка Иосифа?», «Лизочка, красопетка уже не раз пишу, с естественной красотой, умничка», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что на днях Валерия увиделась со своей дочкой Анной Шульгиной. Она устроила ей вечеринку на природе в честь дня рождения.