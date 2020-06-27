«Четыре девицы»: Кудрявцева в ярком шифоновом платье позавтракала в компании подруг

Лера Кудрявцева после почти трех месяцев карантина решила отдохнуть. При первой возможности девушка покинула Москву вместе с годовалой дочкой Марией. Так как границы с другими странами еще закрыты из-за пандемии коронавируса, она решила провести время в Адлере. Блондинка призналась, что часто отдыхала там в детстве, но с тех пор многие изменилось. Она остановилась в санатории, куда вскоре приехала ее коллега и подруга Анфиса Чехова со своим сыном Соломоном.

На дня Лера призналась, что не только загорает и купается, но также делает различные процедуры и проходит обследования. Но все же большую часть времени она уделяет своей семьей. Телеведущая приехала на курорт с сыном от первого брака Жаном и своей невесткой. Накануне она даже показала трогательные фото с внуком Львом, который всего на несколько месяцев старшей ее дочери. А вот очередной день Кудрявцевой начался с завтрака с подругами.

На новом фото она предстал с Чеховой, блогером и бизнесвумен Кирой Сорокиной, а также стилистом-имиджмейкером Марией Беловой. Примечательно, что все они предпочли яркие наряды, а Анфиса накинула черную тунику поверх купальника. Лера же блеснула в шифоновом платье с глубоким декольте и в солнцезащитных очках.

«Четыре девицы под окном», — отметила Белова.

Поклонники пришли в восторг от снимка. Многие оценили пляжные образы двух телеведущих. «Бессовестно красивые женщины», «Какие вы все классные, без пафоса», «Лерочка, очень молодо выглядите», «Это ж надо, красотки какие!», «Как сильно похудела Анфиса! Супер», «Красивые и счастливые», — прокомментировали пост подписчики.