«Стройнят фигуру и удлиняют ноги»: Литвинова, Водянова и Собчак выбрали брюки палаццо

Модный эксперт Vogue Анна Бжедугова специально для портала Teleprogramma.pro рассказала о самых модных брюках этого лета на примере всеми узнаваемых знаменитостей.

Для особого летнего очарования и шарма девушкам необязательно носить исключительно юбки и платья. Тем, кто любит брюки, но, скажем, классика уже наскучила, следует обратить внимание на тренд, который не теряет актуальности второй сезон подряд. Брюки-палаццо появились и были очень популярны в 60-х и 70-х годах, и легко понять, почему они вновь вернулись в моду. Они стильные, удобные и, прежде всего, универсальные, поэтому, если вам интересно, подойдут ли они вам, или вы не можете определить, как носить брюки палаццо, вам помогут советы фэшн-эксперта Анны Бжедуговой.

«Брюки палаццо чрезвычайно удобны благодаря своему свободному крою, который не сковывает движения во время ходьбы и придает изящную форму фигуре. Этот свободный крой может быть вполне умеренным и напоминать расклешенные джинсы, которые расширяются от бедра, а не от талии. Но если вы захотите примерить максимально широкую модель, вы можете найти брюки, которые выглядят почти как платье макси. Отличный пример — Светлана Бондарчук. Комплект из максимально широких брюк и не менее свободного пиджака она дополнила яркой блузкой и составила невероятно стильный образ!» — рассказала Анна.

«Наряду со стандартной линией талии существуют версии с высокой талией, которые кажутся мне более удачными. Взгляните вновь на Светлану Бондарчук и Наталью Водянову, чтобы в этом убедиться», — добавила она.

Отметим, что Наталья Водянова известная топовая модель, поэтому всегда одевается по последнему писку моды. Бывшая жена Федора Бондарчука также следит за тенденциями в мире моды, тем более является редактором глянцевого журнала и часто посещает светские рауты.

«Свободные джинсы в стиле палаццо — отличное решение для девушек, предпочитающих более молодежный стиль. В который раз подчеркиваю, что Ксения Собчак очень успешно осваивает молодежные тренды и очень стильно выглядит в новинках стритвира», — отметила эксперт.

К любому образу нужна обувь. На этот счет Бжедугова также дала читателям Teleprogramma.pro советы.

«С обувью выбора у вас также много, но каждое сочетание стоит тщательно рассмотреть. Вы можете, конечно, надеть их и с кроссовками или ботинками, но в таком случае допускается вероятность того, что брюки будут волочиться по земле, да и само сочетание выигрышным не всегда назовешь, ведь теряется очарование от того, как эти брюки визуально стройнят фигуру и удлиняют ноги. Если только речь не идет о джинсах, как в случае Ксении Собчак. Одним словом, рассматривать стоит в первую очередь каблуки», — поделилась она.

Кстати, Рената Литвинова тоже любит носить расклешенные брюки. Однако актриса предпочла небольшой каблук. Даже он отчасти вытянул силуэт звезды.

«У вас есть богатый выбор относительно того, с чем носить такие брюки, и все зависит от случая и образа, которого вы хотите достичь. Но учитывая, что сами по себе такие модели брюк довольно оригинальные и привлекающие внимание, лучше сохранить простоту в остальной одежде. Касаемо верхней одежды — лаконичные модели тренчей, кожаных курток и легких пальто будут здорово смотреться. Под низ подойдет любая футболка, блузка, рубашка или водолазка, заправленная в брюки, при условии гармоничного сочетания тканей и оттенков. Обладательницам стройных фигур советую попробовать сочетание брюк палаццо и миниатюрного топа-бра. Алена Краснова прекрасно продемонстрировала изящество такого сочетания», — дала свою оценку Анна.

Невестка Кристины Орбакайте, Алена Краснова, является моделью, поэтому на фотосессиях часто предстает в современных аутфитах.

Советы эксперта:

«Сейчас можно найти эти брюки в любой цветовой гамме, настолько они в тренде. Основные цвета варьируются от нежных пастельных оттенков до ярких оттенков радуги, приглушенных тонов и, конечно же, классического черного и белого. Текущим летом самые актуальные цвета — это белый и все оттенки желтого», — сразу сказала Бжедугова.

«Есть распространенный миф, что низкие или полные женщины не могут носить палаццо, но на самом деле это не так. Естественно, важно тщательно подбирать модель, чтобы максимально выгодно подчеркнуть свой силуэт», — предупредила эксперт.

«Если вы маленького роста или обладаете пышными формами, выбирайте умеренные, не самые широкие модели. Более высокие и стройные женщины могут уверенно носить очень свободные брюки палаццо», — добавила Анна.

Справка Teleprogramma.pro: Анна Бжедугова, модный эксперт. Закончила факультет международной журналистики МГИМО и работала в журнале Vogue Россия начав с позиции ассистента главного редактора, продолжая в качестве редактора социальных сетей. Сейчас Анна живет и работает в Лос-Анджелесе, США, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашенным редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.