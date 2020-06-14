Женственность в жару: Нетребко, Топурия и другие звезды выбрали стильные сарафаны на лето

Долгожданное снятие карантина совпало с не менее долгожданным приходом лета. Дождливая погода сменилась знойной жарой. Открылись и магазины, зазывающе приглашая в свои стены для своевременного обновления гардероба. Впрочем, многие звезды уже подготовились к летнему сезону. Они наглядно это демонстрируют в своих соцсетях.

Ранее мы писали, какую обувь стоит выбрать в теплое время года, поведали о самых модных брюках, джинсах и актуальных цветах. А теперь для читателей портала Teleprogramma.pro стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева рассказала о трендовых сарафанах и платьях.

Звездные модницы

Чтобы выглядеть классически женственно, в принципе, достаточно надеть платье. В среде звездных блогеров в Instagram этим летом явно заметен и тренд на сарафаны. О том, как все же выглядеть стильно и сообразно модным веяниям времени, конкретнее объяснила наш эксперт Лариса.

«Для начала рассмотрим ретро-стиль. Любое платье, принтованное горохом, можете смело носить, даже если оно зависелось в шкафу. Усилить ретро в таком платье поможет жемчуг, а осовременить — более креативные аксессуары, например, имиджевые очки, сумочка, свисающая по диагонали, спортивная обувь… В особой моде платья в горошек в бельевом стиле», — поделилась Тимиряева.

Умеет играть с аксессуарами Анна Нетребко. Несмотря на нестандартную фигуру, оперная дива носит мини-платья, хвастаясь стройными ногами.

Также успела отметиться в платье с гороховым принтом Тина Канделаки. Она дополнила простой образ яркими туфлями-лодочками цвета фуксия.

А бельевой стиль особенно приглянулся Светлане Бондарчук и певице Глюкозе. Именно в таких нарядах они гуляют этим летом. Платья-сорочки облегают тело и смотрятся соблазнительно на фигуре.

«Платья в бельевом стиле вновь заявили о себе вместе с трендом „Белье вместо одежды“. Но все же оно претерпело некоторые изменения. Кружево больше не актуально на таких платьях и они перестали напоминать ночную сорочку и выглядят более элегантно и менее призывно», — пояснила стилист.

Дочка модельера Валентина Юдашкина Галина на отдыхе в Гонконге на светскую вечеринку пришла в платье-комбинации. Дополнив наряд жакетом в тон, она создала красивый вечерний look.

«Еще одна маленькая деталь из бельевого стиля, которая превращает платье в ультрамодное — имитация бюстье на груди. Этот микротренд сейчас в топе», — добавила эксперт. Именно в таком образе в отпуске фотографировалась Алена Краснова — жена внука Аллы Пугачевой.

«Ультрамодным этим летом также считается белый цвет. Это касается и платьев. Белый цвет придаст флер респектабельности любому фасону. Даже платья в рустикальном стиле с кружевными вставками и воланами в белом цвете смотрятся изысканно. Такие платья на пике моды», — рассказала Лариса.

Очень любит носить одежду белого цвета особенно летом Татьяна Навка. А Мария Кожевникова зачастую отдает предпочтение нарядам с рюшами и воланами. Молодые мамы демонстрируют, что всегда можно выглядеть нежно и женственно, особенно в теплую погоду.

«Не менее важным трендом является объем. Причем это может быть утрированный объем самого платья, а может быть объемный рукав: епископский рукав, рукав — окорок, фонарик, буфф», — отметила стилист.

Ярким примером того, как в объемном наряде можно выглядеть стильно служит Рената Литвинова. Свою хрупкую фигуру актриса только подчеркнула сарафаном свободного кроя, а яркий цвет стал изюминкой образа.

А дочка Дмитрия Маликова Стефания даже создала свою линейку легких платьев. Одно их них с широкими рукавами она дополнила кушаком и сапогами, создав трендовый аутфит.

«Благодаря моде на объемные формы в моду прорвался фасон платья в стиле бэби-долл. Сразу оговорюсь, что данный фасон подходит больше юным девушкам, либо а персональном стиле должно быть хоть немного наивной романтики, поскольку образ в таком платье всегда будет с нотками инфантильности. Его составляющие: завышенная талия, пышные рукава или юбка, либо А—силуэт, укороченная длина, наивные принты», — пояснила Лариса.

«Устойчивым трендом остается объединение женского и мужского воедино. Вместе с ним закрепились в моде платья-рубашки. Усилить женственность поможет акцент на талии с помощью ремня. Платье-рубашка — одна из самых комплиментарных вещей гардероба благодаря своей универсальности. Оно комплектуется в любые стили посредством аксессуаров и сочетается с любой обувью: от классических лодочек до кроссовок. Просто идеальный пример — образ Юлии Меньшовой. Да еще и в модном цвете весенне — летнего сезона 2020 „Солнечный свет“. Лето всегда ассоциируется с солнышком и все оттенки желтого всегда актуальны, вне зависимости от моды», — также дала совет эксперт.

Если Юлия Меньшова в платье-рубашке пришла на работу, то Полина Гагарина выгуляла яркий сарафан в центре Москвы. Таких девушек сложно не заметить, не правда ли?

«Уверенно держат позиции платья-тренчи, причем, как с рукавом, так и без. Некоторые из них по фасону полностью ассоциируются с тренчем, а некоторые дополнены женственными деталями и лишь напоминают тренч. Но их всех объединяет фасон, структурирующий силуэт с четкой линией плеча, английский воротник, двубортная застежка с двойным рядом пуговиц. Уникальность этого фасона в том, что он подходит для всех видов фигуры: он выравнивает линию плеча. А двойной ряд пуговиц создают две вертикальные линии, что визуально вытягивает силуэт и стройнит. Платье Тины Канделаки в стиле военных 40-ых как раз напоминает такой фасон», — конкретизировала Тимиряева.

«С легкой руки Коко Шанель, маленькое черное платье стало классикой. Оно стоит особняком и не подвержено изменениям переменчивой моды. Оно вне моды. А вот фасон такого платья у каждого свой, да и манера комплектации тоже. Кети Топурия предпочитает более дерзкое прочтение, добавив к своему маленькому черному платью почти военные ботинки на шнуровке. А Мария Кожевникова использует свое черное платье, чтобы подчеркнуть свою женственность и визуально подкорректировать фигуру. У каждой женщины, ну или почти у каждой, есть свое маленькое черное платье. Носите его с удовольствием. Оно всегда моде», — дала свою оценку стилист.

«В моде платья в спортивном стиле, а также платья-футболки, которые чудесным образом сочетаются со спортивной обувью и комплектуются в стиль „Спорт шик“. Удобное, универсальное платье, а для жары, просто палочка-выручалочка. Идеально для отдыха», — поделилась эксперт.

Так известная светская львица Яна Рудковская в изоляции отметилась с белом платье-футболке с ярким рисунком в морском стиле.

Добавим, что дочка самой Аллы Пугачевой шестилетняя Лиза Галкина уже любит принарядиться. Сарафан свободного кроя в цветочек стал первой летней вещью, которую она надела в этом сезоне.

Советы эксперта:

«В весенне-летнем сезоне на пике моды деним. Соответственно, платья из денима в любом стиле сделают образ модным. Какие еще детали помогут платью выглядеть трендово: бант, декоративные разрезы, открытые плечи, сложный крой и асимметрия, бахрома, кружевные вставки, принт полоска, причем как вертикальная, так и горизонтальная, клетка, которая тоже всегда в моде… По поводу модной длины платья. Тут на ваше усмотрение. В моде — от мини до макси. Единственное правило: чем выше юбка, тем ниже каблук», — рассказала стилист.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.