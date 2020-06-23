Акцент на талии: невестка Орбакайте в платье миди и соломенной шляпе снялась с оленями

Алена Краснова уже три года счастлива в браке с сыном Кристины Орбакайте Никитой Пресняковым. Молодые люди не торопятся обзаводиться детьми. Внук Аллы Пугачевой записывает второй альбом со своей рок-группой, а его возлюбленная работает моделью. Весь карантин супруги провели на бывшей даче Примадонны в поместье возле реки Истра. Им так понравилось место, что они продолжают коротать там летние деньки.

больше по теме Невестка Орбакайте показала точеную фигуру в купальнике на отдыхе с внуком Пугачевой Алена Краснова и ее возлюбленный снова устроили вечеринку у бассейна.

С тех пор, как самоизоляцию отменили, Краснова успела купить новую сумку, побывать в гостях у Владимира Преснякова и его семьи, а также возобновить съемки. Недавно девушка рискнула сняться топлес, а теперь она приехала на ферму, где устроила фотосессию с животными и показала стильные летние образы. Сначала невестка Орбакайте позировала в поле в терракотовом топе и юбке с широким поясом. Затем она переместилась в амбар, где позировала среди оленей в джинсовом мини-платье, сапогах-казаках и шляпе.

Модель пожаловалась, что ее искусали комары, но это не помешало ей сменить образ. Она успела еще отметиться в белом клетчатом пальто оверсайз. А вот с козленком на руках Краснова уже предстала в голубом платье миди с бретельками в виде завязок. Белоснежный широкий пояс подчеркнул ее талию, а соломенная шляпа завершила look. Снимала возлюбленную Никиты фотограф Настя Фед, которая давно с ней дружит.

Поклонники пришли в восторг от летних нарядов Алены. Многие не скрывают, что завидуют ее точеной фигуре. Отметим, что на карантине она не сидела без дела, а занималась спортом и йогой.