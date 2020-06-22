Все в сборе: Наталья Водянова опубликовала редкое фото с Антуаном Арно и пятью детьми

Наталья Водянова — одна из самых известных российских топ-моделей. Девушка из Нижнего Новгорода смогла прославиться на весь мир. А последние девять лет она счастлива в отношениях с Антуаном Арно. Французский бизнесмен является сыном одного из богатейших людей на планете Бернарда Арно. Модель подарила своему избраннику двух сыновей: четырехлетнего Романа и шестилетнего Максима. От первого брака у девушки также есть 18-летний Лукас, 14-летняя Нева и 12-летний Виктор.

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Не так давно Наталья призналась, что возлюбленный сделал ей долгожданное предложение руки и сердца. Пара хотела устроить пышную свадьбу этим летом, но из-за пандемии коронавируса подготовиться к торжеству было сложно, поэтому они перенесли мероприятие на неопределенный срок. Зато в период самоизоляции модель смогла отдохнуть и провести время с семьей.

21 июня, в День отца, Водянова поделилась редким семейным фото. В знаменательный день вся семья собралась вместе. Девушка позировала в кадре с женихом, облаченным в кепку-хулиганку, а также с пятью детьми и своей бабушкой Ларисой Гавриловной. Все они улыбались и казались счастливыми. Лишь младшего наследника Романа модель предпочла не показывать, скрыв его лицо стикером.

«С Днем отца, наш локомотив!» — написала она.

Поклонники оценили трогательный кадр. Многие отметили, что Водянова — прекрасная мама. Арно, к слову, принял всех ее детей от прошлых отношений и прекрасно с ними ладит. «Папы разные — важны! Папы разные — нужны! Вас с вашим супругом соединила Вселенная!», «Какая замечательная фотография, полная жизни, позитивной энергии!», «Вот это семья!», «Локомотив — этим сказано все», — прокомментировали пост подписчики.