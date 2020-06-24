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«Очень классный!»: Виктория Боня дала рецепт вегетарианского борща из своего летнего рациона

Свеклу в суп звезда нарезает очень крупно.

«Очень классный!»: Виктория Боня дала рецепт вегетарианского борща из своего летнего рациона
Виктория Боня. Фото https://www.instagram.com/victoriabonya/

Виктория Боня приноровилась на карантине готовить вегетарианский борщ. В отличие от традиционного супа он делается довольно быстро, поскольку для него не нужно отваривать мясо и долго возиться со свеклой. Этот овощ светская львица нарезает ножом и очень крупно. Про свой фирменный суп звезда «Дома-2» говорит однозначно: «Очень классный!»

Итак, Виктория слегка отваривает нашинкованную свежую капусту. В это же время крошит свеклу и отправляет на сковороду с растительным маслом, обжаривает, добавив немного специй по вкусу. Бросает ее в суп.

Лук и морковь тоже нарезает ножом и обжаривает отдельно, отправляет тоже в суп. Заправляет зеленым луком и укропом. Картофель бизнесвумен в блюдо не кладет.

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