«Ой, выпало»: Ольга Бузова без белья сверкнула грудью в кружевном мини

Ольга Бузова не скрывает, что счастлива. Уже почти год она находится в отношениях с Давидом Манукяном. Девушка долго искала любовь, но не ожидала, что ее избранник окажется публичной личностью. А поклонники стали замечать, что с появлением мужчины и сама телеведущая изменилась. Сначала она стала одеваться более женственно, а затем ее фигура стала более округлой. Даже появились слухи, что звезда беременна. Однако певица заверила, что просто поправилась.

В последнее время Ольга даже перестала носить бюстгальтер. В свое время она отказалась ложиться под нож, хоть ее и смущала маленькая грудь. Теперь, кажется, телеведущая довольна своей фигурой. Так, очередной день на съемках она провела в кружевном мини-платье цвета «Тиффани». Наряд с глубоким декольте едва прикрывал бюст девушки. А когда она отправилась на встречу с поклонниками, то в машине сверкнула грудью.

Бузова также успела заглянуть в галерею и посмотреть картины. Девушка успела пообщаться с прессой. Она заинтриговала всех тем, что скоро порадует поклонников новостями, но какими — не сказала. Также певица призналась, что много ела на карантине вместе с возлюбленным, но при этом не переставала качать пресс. А услышав вопрос о беременности, она погладила идеально плоский живот. По всей видимости, пока прибавления в ее семье ожидать не стоит.

К слову, Ольга успела загореть, поэтому наряд оттенил ее бронзовую кожу, а также позволил показать длинные и стройные ноги. Весь день артистка провела на каблуках. Поклонники стали обсуждать кадры в соцсети. Многие поразились пикантному наряду звезды. «Ой, выпало! Зачем такое декольте?», «Грудь вроде есть, а вроде нет», «Такая загорелая», «Оля стройняшка», «Пять раз грудь засветила, если бы она была», — стали писать пользователи Сети.