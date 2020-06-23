Гламур крепчал: Яна Рудковская похвасталась своей коллекцией брендовых сумок

Светская львица доказала, что у нее есть аксессуары на любой случай в жизни.

Яна Рудковская не скрывает, что не всегда жила такой жизнью, как сейчас. Она окончила институт и собиралась стать косметологом, так как ее учебная специальность «врач-дерматовенеролог». Но потом девушка занялась бизнесом, а первый муж Виктор Батурин помог ей открыть сеть салонов красоты. Однако активную светскую жизнь она стала вести, когда вышла замуж за Евгения Плющенко. Именно он подарил бизнесвумен первый сундук Louis Vuitton.

больше по теме Рудковская занялась изучением английского языка и призналась, что снимает видео раз в неделю Супруга фигуриста Евгения Плющенко ответила на самые интересные вопросы своих подписчиков.

Теперь Яна часто устраивает светские рауты, а ее гардеробу может позавидовать любая столичная модница. Недавно она показала коллекцию летних нарядов, потом продемонстрировала все свои сундуки Louis Vuitton и необычные босоножки. Очередной ролик жена Плющенко посвятила сумкам Dior, которых у нее оказалось так много, что они занимают несколько полок. Для этого Рудковская еще и принарядилась в шелковую пижаму того же Dior.

Многих Яна смогла впечатлить, но нашлись и те, кто раскритиковал блондинку за хвастовство. Ранее продюсер признавалась, что сама зарабатывает деньги, поэтому и решает, на что их тратить. Покупку брендовых вещей она считает лучшим вложением. «Какая красивая коллекция сумочек», «На это я могу смотреть вечно!», «Яночка, сумки просто у вас шикарные», «Их слишком много», «Сколько у вас Красоты!!!» — прокомментировали пост подписчики.