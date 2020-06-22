«Волосы бы покрасить»: Рудковская в платье-бюстье не смогла скрыть изъяны во внешности

Яна Рудковская за три месяца карантина научилась снимать видеоролики для «Тик-Тока». 45-летняя светская львица теперь активно устраивает конкурсы на своей странице в соцсети и демонстрирует свои наряды в забавных роликах. Обычно ей помогали снимать видео муж Евгений Плющенко и сын Саша, но самоизоляция завершилась, поэтому у них появились свои дела. Блондинка сдавать позиций не намерена, поэтому придумывает новые идеи для своих роликов.
Так, на днях Яна решила похвастаться новыми летними луками. Она решила примерить их все сразу, а на кадрах наряды выглядели так, словно продюсер их выбирает с помощью рулетки. Блондинка блеснула в мини-платьях, шортах, сарафанах, но больше всего внимания привлекло платье в пол радужного цвета с открытыми плечами. Рудковская дополнила его бирюзовым поясом и игриво подняла подол на камеру.
«Ловите мои новые любимые летние луки и выбирайте лучший в фешн-калейдоскопе», — заявила она.
«Сколько красоты», «Какая стильная» — писали фанаты. Неудивительно, что в другом видео светская львица вновь примерила длинное платье Dior. Она сделала вид, что увидела его в зеркале, а сама предстала в белом платье-бюстье с цветочным принтом, которое плотно облегало фигуру. При этом наряд не только не скрыл изъяны в ее внешности, но и подчеркнул их.
«Морщинистые локти выдают возраст», «Поправились? У вас складки на спине, все свисает», «Волосы бы покрасить. Еще карантин что ли?», «Приходите, я вас покрашу. Что с корнями?», «Платье красивое, но фигура уже не та», — прокомментировали пост подписчики. Отвечать злопыхателям Яна не стала. Но она ограничила количество людей, которые могут комментировать ее пост.