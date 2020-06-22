«Волосы бы покрасить»: Рудковская в платье-бюстье не смогла скрыть изъяны во внешности

Яна Рудковская за три месяца карантина научилась снимать видеоролики для «Тик-Тока». 45-летняя светская львица теперь активно устраивает конкурсы на своей странице в соцсети и демонстрирует свои наряды в забавных роликах. Обычно ей помогали снимать видео муж Евгений Плющенко и сын Саша, но самоизоляция завершилась, поэтому у них появились свои дела. Блондинка сдавать позиций не намерена, поэтому придумывает новые идеи для своих роликов.

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Так, на днях Яна решила похвастаться новыми летними луками. Она решила примерить их все сразу, а на кадрах наряды выглядели так, словно продюсер их выбирает с помощью рулетки. Блондинка блеснула в мини-платьях, шортах, сарафанах, но больше всего внимания привлекло платье в пол радужного цвета с открытыми плечами. Рудковская дополнила его бирюзовым поясом и игриво подняла подол на камеру.

«Ловите мои новые любимые летние луки и выбирайте лучший в фешн-калейдоскопе», — заявила она.

«Сколько красоты», «Какая стильная» — писали фанаты. Неудивительно, что в другом видео светская львица вновь примерила длинное платье Dior. Она сделала вид, что увидела его в зеркале, а сама предстала в белом платье-бюстье с цветочным принтом, которое плотно облегало фигуру. При этом наряд не только не скрыл изъяны в ее внешности, но и подчеркнул их.

«Морщинистые локти выдают возраст», «Поправились? У вас складки на спине, все свисает», «Волосы бы покрасить. Еще карантин что ли?», «Приходите, я вас покрашу. Что с корнями?», «Платье красивое, но фигура уже не та», — прокомментировали пост подписчики. Отвечать злопыхателям Яна не стала. Но она ограничила количество людей, которые могут комментировать ее пост.