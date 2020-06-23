Рудковская занялась изучением английского языка и призналась, что снимает видео раз в неделю

Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская, в Instagram ответила на самые интересные вопросы своих подписчиков.

Она, к примеру, призналась, что больше всего на завтрак любит есть йогурт. Кроме того, она, как выяснилось, продолжает соблюдать самоизоляцию. Все, кто приезжает к ней домой, в обязательном порядке сдают тест на коронавирус.

«Как часто я снимаю видео? Раз в неделю, по воскресеньям. Больше времени нет. Чем полезным начала заниматься на карантине? Стала изучать английский язык с носителем языка». Яна Рудковская

Также Рудковская отметила, что вместе с сыном Сашей в ближайшее время уедет в Кисловодск, где у ребенка начинаются сборы. Что касается новогодних шоу, то с ними пока полная неясность, но ее команда продолжает работать.

Кроме того, продюсер отметила, что все идеи видео на страничке сына рождаются в голове Гном Гномыча (так родные называют Сашу Плющенко. — Прим. ред.). По словам Рудковской, она продолжит в будущем рассказывать о своих завтраках. Необычный поступок, который она совершила на самоизоляции, — сняла клип на трек «Химия» для музыканта и своего давнего друга Димы Билана. Она заверила, что никто в мире ничего подобного еще не делал.