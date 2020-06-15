На стиле: Бузова отправилась на прогулку в облегающих легинсах и трендовом топе-бра

34-летняя Ольга Бузова не скрывает: она всегда была предельно откровенна со своими поклонниками. По этой причине поющая телеведущая не стала скрывать от подписчиков свой развод с футболистом Дмитрием Тарасовым и новый роман с шоуменом Давидом Манукяном.

На личной страничке в Instagram светская львица то и дело публикует снимки с возлюбленным, на которых они запечатлены целующимися. Бывший супруг теледивы успел обзавестись третьей женой, сделав предложение руки и сердца модели из Ростова-на-Дону Анастасии Костенко. Пара воспитывает двоих детей: дочку Милану, которой в июле девочке исполнится два годика, и малютку Еву.

В своем микроблоге Бузова поделилась свежими кадрами. Так, на прогулку поющая телеведущая отправилась в облегающих легинсах и трендовом топе-бра. Дневной аутфит светской львицы в спортивном стиле дополнили розовая куртка и лавандовые кроссовки на массивной подошве. Ко всему прочему, возлюбленная Давида Манукяна сделала новую укладку, добавив волосам объема за счет мелких кудряшек.

В одном из интервью близкий друг телеведущей — резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов — подметил, что Ольга еще долго будет сравнивать всех своих мужчин с бывшим мужем. Для Бузовой те отношения были очень важны. Посла расставания с Дмитрием Тарасовым певица не стремилась к тому, чтобы обрести вторую половинку. Она с головой погрузилась в новые творческие проекты. И только спустя некоторое время Бузова сумела встретить человека, с которым ей было бы комфортно и спокойно находиться рядом.