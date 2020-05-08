Ужин при свечах и букет роз: Бузова провела романтический вечер с избранником

34-летняя Ольга Бузова провела романтический вечер в компании своего нынешнего избранника. Вот уже девять месяцев поющая телеведущая стоит отношения с блогером и шоуменом Давидом Манукяном. На днях влюбленные отметили важную для них дату. Так, спутник светской львицы подготовил для нее сюрприз. Хип-хоп-исполнитель заказал для своей второй половинки ее любимые блюда, устроив ужин при свечах. Кроме того, Ольга получила от возлюбленного букет алых роз. В комментариях к свежим снимкам Бузова подметила, что она желает всем своим подписчицам обрести простое женское счастье.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, еще на пресс-завтраке телеканала «Муз-ТВ» поющая телеведущая уточнила, что теперь она состоит в отношениях. Кроме того, не без юмора артистка подметила, что дает концерты не только на сцене, но и дома. Дав понять, что не обделяет Давида вниманием.

Напомним, что до знакомства с Давидом Манукяном знаменитость пыталась наладить личную жизнь, став участницей ток-шоу «Замуж за Бузову». В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro близкий друг певицы шоумен Тимур Батрутдинов уточнил, что Ольга еще долго будет сравнивать всех своих потенциальных женихов с бывшим мужем. Ни для кого не секрет, что развод с футболистом Дмитрием Тарасовым дался телеведущей нелегко.

Сейчас Бузова счастлива в отношениях с Давидом Манукяном. Девушка нашла в своем избраннике все те качества, которыми, по ее мнению, должен обладать мужчина.