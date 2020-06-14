«Султанша для Малкочоглу»: Озчивит запечатлел жену в алом купальнике на одно плечо в бассейне

Вместе со своим избранником 34-летняя Фахрийе Эвджен за годы замужества успела побывать: на Кубе, Мальдивах и даже в Южной Африке. Однако с появлением сына Карана — первенец пары родился в апреле 2019 года — возлюбленная Бурака Озчивита стала больше времени уделять дому и семье. Вполне вероятно, когда наследник актрисы немного подрастет, они будут путешествовать всей семьей. В своем микроблоге Фахрийе поделилась архивным летним снимком, который был сделан во время отдыха на Мальдивах. Бурак запечатлел возлюбленную в алом купальнике на одно плечо в бассейне. Актриса из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» эффектно подчеркнула линию декольте. При этом поклонники Эвджен не смогли рассмотреть всю ее фигуру.

«Восхитительная», «Красавица-турчанка!!», «Скромно и со вкусом», «Султанша для Малкочоглу», «Помню ее по роли Фериде! Она была такой естественной», «И не удивительно, что Бурак влюбился!! Просто куколка», «Они с Озчивитом идеально друг другу подходят», «Слышала, что она очень требовательная на площадке и капризная! Сложно, конечно поверить! Такой улыбчивый ангел», — такие комментарии появились под снимком актрисы.

К слову, Фахрийе Эвджен родилась в Золингене, в семье турка, эмигрировавшего из Салоников. После окончания школы девушка поступила в Дюссельдорфский университет имени Генриха Гейне. Еще будучи студенткой, она вместе с мамой приехала на отдых в Стамбул. И совершенно случайно получила роль в многосерийной ленте «Никогда не забывай».

В последствии Фахрийе сыграла в нескольких сериалах. И должна была подписать контракт на съемки в «Великолепном веке». Однако в итоге роль Хюррем досталась Мерьем Узерли. В этом же сериале снимался и возлюбленный Эвджен. Бурак Озчивит сыграл роль Малкочоглу Бали-бея.