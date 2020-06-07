С акцентом на силуэт: жена Озчивита облачилась в атласное платье-бюстье в пол

Вместе с мужем Бураком Озчивитом 34-летняя актриса воспитывает наследника — сына Карана. Малыш появился на свет в апреле 2019 года. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, с будущим супругом Фахрийе Эвджен познакомилась на съемочной площадке турецкого сериала «Королек — птичка певчая». Ко всему прочему, актриса должна была сыграть одну из главных женских ролей в «Великолепном веке». Именно Фахрийе претендовала на роль наложницы султана Сулеймана — русской рабыни Роксоланы (Александры, — Прим. ред.). Однако в итоге контракт на участие в проекте подписала Мерьем Узерли. 36-летняя актриса «перехватила» роль у Эвджен, став партнершей Халита Эргенча.

Примечательно, что муж Фахрийе — Бурак Озчивит также снимался в «Великолепном веке». Ему досталась роль Малкочоглу Бали-бея, в которого, согласно сценарию, была влюбленная дочь падишаха — Михримах султан.

После родов Эвджен сконцентрировалась на воспитании наследника. Добытчиком в семье стал муж актрисы. Так, Бурак обеспечивает возлюбленную их малыша всем необходимым. Свой вклад в семейный бюджет вносит и Фахрийе. Несмотря на то, что актриса стала реже сниматься в кино, она принимает участие в рекламных компаниях и фотосессиях.

На одной из фан-страничек супруги Бурака Озчивита появилось фото, которое сама Эвджен уже публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры актриса предстала в атласном платье-бюстье в пол, сделав акцент на силуэт. Вечерний аутфит знаменитости дополнили «золотые» босоножки.