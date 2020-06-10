«Это наша Хюррем? Не узнать»: Узерли в вязаных чулках прикрылась клетчатой рубашкой

36-летняя Мерьем Узерли одна воспитывает дочку Лару. В беседе с поклонниками знаменитость дала понять, что она стала и мамой, и папой для своей шестилетней наследницы. Партнерше Халита Эргенча удается совмещать заботу о дочери с частыми командировками, постоянными съемками и участием в различных светских мероприятиях. Еще до периода самоизоляции актрису из турецкого сериала «Великолепный век» можно было видеть на красных дорожках кинофестивалей и премьерных показах. Мерьем привыкла вести активный образ жизни, и как медийная персона, она не отказывает себе в посещении званых ужинов и вечеринок.

Если оценивать гардероб знаменитости, то можно отметить, что для светских раутов Узерли подбирает исключительно дизайнерские и брендовые наряды. А вот в домашней обстановке партнершу Халита Эргенча можно увидеть в тех вещах, которые не доставляют ей дискомфорта при движении. На одном из снимков актриса и вовсе позировала в вязаных чулках. Мерьем сделала акцент на стройных ножках без грамма целлюлита. Пикантное фото знаменитости вызвало массу хвалебных откликов. Узерли прикрылась одной клетчатой рубашкой, которую она накинула поверх майки.