«Это наша Хюррем? Не узнать»: Узерли в вязаных чулках прикрылась клетчатой рубашкой

36-летняя Мерьем Узерли одна воспитывает дочку Лару. В беседе с поклонниками знаменитость дала понять, что она стала и мамой, и папой для своей шестилетней наследницы. Партнерше Халита Эргенча удается совмещать заботу о дочери с частыми командировками, постоянными съемками и участием в различных светских мероприятиях. Еще до периода самоизоляции актрису из турецкого сериала «Великолепный век» можно было видеть на красных дорожках кинофестивалей и премьерных показах. Мерьем привыкла вести активный образ жизни, и как медийная персона, она не отказывает себе в посещении званых ужинов и вечеринок.
Если оценивать гардероб знаменитости, то можно отметить, что для светских раутов Узерли подбирает исключительно дизайнерские и брендовые наряды. А вот в домашней обстановке партнершу Халита Эргенча можно увидеть в тех вещах, которые не доставляют ей дискомфорта при движении. На одном из снимков актриса и вовсе позировала в вязаных чулках. Мерьем сделала акцент на стройных ножках без грамма целлюлита. Пикантное фото знаменитости вызвало массу хвалебных откликов. Узерли прикрылась одной клетчатой рубашкой, которую она накинула поверх майки.
«Эффектная султанша», «Нет слов, идеальная!!», «Божественная, очень красивая», «Это наша Хюррем?! Не узнать… А где кафтаны, украшения и платки? Совсем другая», «Ножки улет! Утеплилась-то как, лето же вроде», «В одной рубашке, а где простите, низ у этого одеяния?! Не слишком ли смело», «Вот это да! Какая тут Хюррем», «Султан бы такого не позволил», — такие комментарии появились под снимком актрисы.