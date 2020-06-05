Без публичных признаний: Бурак Озчивит не стал поздравлять жену с 34-летием в Instagram

Еще 4 июня Фахрийе Эвджен отпраздновала свой день рождения. Актрисе из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» исполнилось 34 года. По этому случаю именинница поделилась в Stories поздравлениями от звездных коллег и близких друзей. Этот день знаменитость провела со своей семьей. Фахрийе старается соблюдать социальную дистанцию. По этой причине девушка не стала устраивать пышных торжеств. Также, к слову, поступила и Пелин Карахан. Еще в марте младшему сыну актрисы из «Великолепного века» — Джану Эюпу — исполнилось три годика. Экранная дочь Мерьем Узерли подметила, что она накрыла стол на кухне, оказавшись от детского праздника с аниматорами. Для маленького именинника Пелин заказала торт со свечками, украсив дом воздушными шариками.

Примечательно, что возлюбленный Фахрийе Эвджен проигнорировал день рождения своей второй половинки в Instagram. Так, Бурак Озчивит не стал делиться публичными признаниями в микроблоге и поздравлять супругу с 34-летием в личном профиле. Актер из «Великолепного века» предпочитает не афишировать то, что касается его семьи.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, партнершей Халита Эргенча вполне могла стать Фахрийе Эвджен. Девушку практически утвердили на роль Хюррем, но после проб Мерьем Узерли продюсеры поменяли свое решение и роль Хюррем досталась ей. А возлюбленной Озчивита пришлось сконцентрироваться на других проектах. При этом в одном из интервью супруга Бурака дала понять, что в будущем она вряд ли согласится сниматься в исторических лентах. Девушка не хочет, чтобы поклонники воспринимали ее исключительно в этом амплуа. Сейчас Эвджен больше всего волнует ее семья. А новые проекты отошли на второй план. Вместе с Бураком Озчивитом актриса воспитывает годовалого сына Карана. Мужа Фахрийе считает главной любовь своей жизни, а их общего наследника — маленьким принцем и драгоценным сокровищем.