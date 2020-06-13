«Эффектно»: Проскурякова в брюках-дудочках и белоснежном жакете появилась в Кремлевском дворце

Больше двух месяцев жители Москвы провели в самоизоляции. Непросто пришлось и звездам, которые на время остались практически без работы. Кто-то из них воспользовался случаем и отдохнул, другие попробовали реализовать себя в бизнесе. А Игорь Николаев и Юлия Проскурякова коротали карантин со своей дочкой Вероникой. Они проводили время в загородном доме, наслаждаясь редкой возможность отдохнуть.

Но на днях карантин в столице завершился, поэтому 12 июня в центре Москвы артисты дали концерт. Пелагея, Дима Билан, Валерия, Полина Гагарина и другие звезды выступили на радость поклонникам. Спел и Николаев композицию «Под Сахалинским небом», а его супруга всех поздравила с праздником. В соцсети Проскурякова поделилась снимками , сделанными за кулисами в Кремлевском дворце. Она предстала в белоснежном костюме. Брюки-дудочки и жакет подчеркнули ее фигуру. Николаев выбрал более летний образ с принтованным пиджаком.

«С Днем России!» — поздравила всех Юлия.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит певица. Многие также восхитились парой, которая так редко выходит в свет. «Просто неотразима, элегантная», «Юля, очень очень идет белый! Супер элегантно! Мелания Трамп отдыхает! Костюм сидит шикарно!», «Очень эффектно выглядите», «Стройняшка», «Чаще носите такие стильные вещи!» — прокомментировали пост подписчики.