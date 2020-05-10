«Мама — наше все»: Проскурякова поделилась редким фото с тещей Николаева

Юлия Проскурякова на личной страничке в Instagram поделилась редким фото с мамой. Ни для кого не секрет, что певица чаще всего публикует в микроблоге семейные снимки с дочерью и мужем. Однако в честь Дня матери, который празднуется во многих странах именно 10 мая, супруга 60-летнего Игоря Николаева решила поделиться кадрами с родительницей (Она запечатлена рядом с мужем, — Прим. ред.). На фото также позировал отец артистки — Павел Сергеевич, ее сестренка Ольга с мужем и маленькой наследницей. Сама Юлия предстала перед объективом фотокамеры с дочкой Вероникой на руках.

«Сегодня во многих странах мира празднуют День Матери, в России День Матери — 29 ноября! Но думаю, что мам поздравлять можно в любой день, потому что мама — наше все!! С праздником, счастья и здоровья!!» — отметила певица.

Не так давно общаясь с поклонниками, Проскурякова разместила в Instagram кадры, которые были сделаны во время ее поездки на малую родину. Покорять Москву Юлия приехала из Екатеринбурга. Девушка старается как можно чаще наведываться в гости к родителям. Так, певица сняла видеоролик для поклонников, показав, в какой квартире живут ее близкие.

Среди подписчиков артистки нашлись и те, кто предположил, что ремонт в доме новых родственников сделал Игорь Николаев. Однако Проскурякова сразу же опровергла эти домыслы. Возлюбленная композитора дала понять, что ее отец всегда неплохо зарабатывал и никогда не нуждался в финансовой поддержке. В то время, как Павел Сергеевич обеспечивал семью, его супруга Людмила Ивановна отвечала на уют и домашнее хозяйство.