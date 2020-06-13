52-летняя Валерия в кремовом платье макси и шифоновом болеро появилась на Красной площади

12 июня многие звезды впервые за долгое время вышли в свет. После карантина, который завершился в Москве, они постепенно возвращаются к работе. Большой праздничный концерт в честь Дня России прошел на Красной площади. Пелагея, Дима Билан и другие звезды выступили онлайн для поклонников. Появились в центре города и Валерия со своим мужем Иосифом Пригожиным.

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Певица исполнила один из своих хитов, а также пообщалась с коллегами, которых не видела больше двух месяцев. Она также не удержалась и сделала с ними фото. Артистка предстала в кремовом платье макси с глубоким декольте. Шифоновое болеро и кеды дополнили образ. Ее муж предстал в джинсах и широкой футболке. С парой позировали Леонид Агутин, Григорий Лепс, Александр Маршал и Николай Расторгуев.

Поклонники были рады видеть звезд снова в деле. При этом многие посчитали, что устраивать праздник было рискованно. «Исхудали бедные, пока на карантине сидели», «Валерия, как всегда, красотка с добрыми глазами», «Валерия, какое красивое платье», «Маски уже не в тренде?», «Что за верх на платье у нее?», «Грудь на распашку, неужели такая жара?», — прокомментировали пост подписчики. А вот на сцене 52-летняя Валерия выступила в алом платье с рукавами-фонариками с хитом «Океаны». Наряд облегал фигуру звезды, подчеркнув стройные ноги.