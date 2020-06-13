«Невероятная талия»: 33-летняя Пелагея в пышном платье в пол станцевала на улицах Москвы

Певица впервые за долгое время появилась на публике на концерте «Мы вместе» в честь Дня России.

Пелагея в этом году пережила развод с мужем Иваном Телегиным. Она решила обойтись без скандалов. Когда влюбленные оформляли развод, хоккеист уже жил с новой возлюбленной. Однако певица не унывает. На карантине она все свободное время посвятила подрастающей дочке Таисии. Вместе с трехлетней девочкой коротала вечера, мыла руки под свое же пение и наслаждалась редкими минутами отдыха. Во всяком случае, этими фрагментами жизни певица делилась в соцсети.

Но на днях карантин в Москве завершился. В День России звезды собрались на Красной площади, чтобы дать праздничный концерт. Валерия, Дима Билан, Николай Расторгуев, Леонид Агутин и другие артисты выступили на сцене. Пелагея по такому случаю облачилась в пышное темно-синее платье в пол с принтом и кружевным воротником. Кокошник дополнил образ артистки. Она с радостью станцевала на камеру, а также сделала фото с Биланом, который часто был наставником на шоу «Голос», как и она.

Позже артистка сменила образ. Она блеснула на улицах Москвы в небесно-голубом брючном костюме, подчеркнувшем ее осиную талию. Поклонники восхитились не только нарядами звезды, но и ее красотой. «Наша роскошная красавица!», «Как же вы красиво двигаетесь», «Талант и грация», «Королевишна прям», «Невероятная талия», «Неповторимая!! Красавица», «Милая Поля», — прокомментировали пост подписчики.

Фанаты были рады тому, что 33-летняя Пелагея вернулась к выступлениям. Недавно она даже сменила имидж, сделав стрижку с челкой. По мнению поклонников, отдыха пошел ей на пользу.