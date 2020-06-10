«Как вам идет»: Дайнеко посетила ресторан в трендовых джинсах и жакете небесного цвета

Виктория Дайнеко всегда обладала стройной фигурой. Певица создала романтический образ, поэтому на сцене обычно появляется в легких платьях. В обычной жизни девушка тоже любит невесомые наряды, но также не боится подчеркивать фигуру.

У артистки подрастает дочка от бывшего мужа Дмитрия Клеймана. Девочке уже четыре года, но даже имя ребенка звезда скрывает. Недавно она пояснила, что прячет наследницу, так как ребенок должен расти без пристального внимания общественности.

После самоизоляции звезды с радостью отправились кто в салоны красоты, кто на вечеринки. Дайнеко предпочла посетить ресторан, в котором можно отдыхать с детьми. Певица поделилась снимком, на котором предстала в трендовых широких джинсах, белой футболке и жакета небесного цвета, в тон которому подобраны бархатные туфли. Певица одарила всех улыбкой. За время карантина она смогла не поправиться.

Некоторые поклонники пришли в восторг от летнего образа Виктории. Многие отметили, что певица только похорошела. «Пока дети заняты делом в Римбамбель, мамы фоткаются», «Классная! Очень красивая», «Очень красивая улыбка! Как вам идет», «Какая красивая», «Как вы круто выглядите», «Счастье на лице», — прокомментировали пост подписчики. Многие предположили, что звезда вышла в свет с дочкой. Но она снова предпочла ее не показывать публике.