33-летняя Виктория Дайнеко сверкнула грудью в кружевном бюстгальтере

Виктория Дайнеко стала популярна со времен «Фабрики звезд». Многие помнят головокружительный роман девушки с Алексеем Воробьевым, но красивая пара рассталась. В итоге замуж певица вышла за барабанщика группы DrumCast Дмитрия Клеймана и даже родила ему дочь Лидию, но и эти отношения были недолгими. Вот уже три года о своей личной жизни артистка не говорит. При этом она по-прежнему прекрасно выглядит.

Виктория восхищает поклонников своим чувством стиля. 33-летняя певица любит лаконичные костюмы и летние платья. В самоизоляции девушка скучает по выходам в свет. Свой день рождения ей тоже пришлось отметить дома. Теперь артистка ждет наступления лета.

В соцсети она поделилась снимком, сделанным в салоне автомобиля. Дайнеко позировала в жакете со стразами и в классических брюках. При этом она демонстрировала грудь в кружевном бюстгальтере. Легкие локоны и нюдовый макияж завершили пикантный образ.

«Были же времена», — посетовала она.

Поклонники восхитились нарядом звезды. Многие одарили комплиментами саму певицу. А одним из подписчиков даже позвал девушку замуж. «Завтра. Я буду в маске и перчатках», — с иронией ответила Виктория.

«Счастья тебе, девочка, простого человеческого счастья», «Красотка», «Прикид огонь», «Вы в любой одежде хороша!», «Можно и без пиджака», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что свою дочку Дайнеко скрывает от посторонних глаз. Время от времени девочка видится с отцом. После развода певица не сразу наладила дружеские отношения с Клейманом.