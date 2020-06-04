«Зовут ее совсем не так»: Виктория Дайнеко рассказала об имени своей четырехлетней дочери

Виктория Дайнеко последние несколько лет предпочитает не говорить о своей личной жизни. У девушки была очень красивая история любви с Алексеем Воробьевым, но они так и не поженились. А год назад молодые люди воссоединились, но лишь чтобы спеть дуэтом. В 2017 году певица пережила непростой развод с барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманом, с которым прожила три года.

От этих отношений у Виктории подрастает дочка. Ей уже четыре года, но певица никому ее не показывает. Даже имя крохи долгое время было неизвестно, но потом в Сети стали писать, что малышку нарекли Лидией. Однако только теперь выяснилось, что наследницу звезды зовут иначе.

Официальное заявление об этом Дайнеко сделала в эфире Радио Romantika в рамках благотворительного марафона «Калейдоскоп добра». Ведущий Тимур поинтересовался, почему девочку так зовут — Лидия.

«Я не знаю, кто придумал это имя. Да, ей четыре года, только зовут ее совсем не так. Я не очень люблю это обсуждать», — рассказала артистка.

По словам Виктории, она идет на разные хитрости, чтобы уберечь наследницу от лишнего внимания. После развода с мужем девушка стала еще тщательнее скрывать свою личную жизнь.

«Я никому в этом не признаюсь. Конечно, я не заставляю дочь придумывать себе другое имя, когда люди с ней знакомятся. Просто я решила, что ее жизнь — это ее жизнь. Когда она захочет представиться и рассказать о себе общественности, она обязательно это сделает. А до тех пор я бы не очень хотела вмешиваться в ее судьбу и принимать за нее такие решения. Нет, это не какая-то вселенская тайна, и все близкие люди в курсе, просто я не хочу делать это публичным вопросом», — пояснила звезда.

К слову, Дайнеко открыто призналась, что не любит играть с ребенком. Когда у девочки начались занятия по лепке, то она не стала ей помогать. Но есть одно занятие, которое они с радостью делают вместе — разукрашивают картинки.

Певица совсем не хочет казаться идеальной мамой. Она делает все, что в ее силах. Каждую свободную минуту артистка посвящает своей наследнице. А вот свободно ли ее сердце, или она тайно с кем-то встречается — неизвестно. Многие поклонники уверены, что 33-летняя звезда не будет одинока.