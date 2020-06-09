Акцент на талии: 43-летняя Маликова облачилась в кроп-топ и джинсы-бананы

Младшая сестра 50-летнего композитора и певца Дмитрия Маликова поделилась с подписчиками свежим отчетным снимком. Поп-исполнительница продемонстрировала фигуру после двух месяцев добровольной самоизоляции. Перед объективом фотокамеры 43-летняя Инна Маликова предстала в трендовом кроп-топе и актуальных джинсах-бананах. Артистка не только подчеркнула талию, но и сделала акцент на силуэте.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, племянница певицы — 20-летняя Стефания Маликова — вместе с подругами по МГИМО запустила авторскую коллекцию женской одежды. По словам дочери музыканта, ей всегда хотелось попробовать свои силы в этом бизнесе. Каждая вещь их производства, как говорит Стеша, шьется исключительно вручную, а не машинками.

Напомним, что у Инны Маликовой есть уже взрослый 21-летний сын Дмитрий, которого поп-исполнительница назвала в честь своего старшего брата. Юноша учился во Франции и Швейцарии. В одном из интервью артистка уточнила, что ей нравится ухаживать за собой. Будучи медийной персоной, знаменитость тщательно следит за своим имиджем и внешностью. При этом Инна призналась, что она не готова прибегать к крайностям в виде каких-то серьезных инъекций или пластических процедур. Ко всему прочему, поп-дива посмеялась над слухами о том, что она якобы увеличила губы. Маликова заверила, что она полностью довольна той внешностью, которой наградили ее папа и мама.