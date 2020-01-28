«Ох уж эти знатоки»: Маликова надела леггинсы и жакет с эполетами ради «диванных критиков»

43-летняя сестра Дмитрия Маликова - Инна - подметила, что именно хейтеры подогревают в артистах желание удивлять и выглядеть ярче.

На личной страничке в Instagram 43-летняя Инна Маликова поделилась свежим фото. Для выхода в свет сестра композитора примерила облегающие леггинсы серебристого оттенка, дополнив образ черным топом-бюстье и жакетом с эполетами. Не забыла певица и об аксессуарах — крупных серьгах-подвесках. Выбирая наряд, девушка отдала предпочтение босоножкам на платформе и высоком каблуке.

Комментируя свой вечерний образ, Инна подметила, что именно хейтеры и «диванные критики» провоцируют знаменитостей, как впрочем и ее саму, выглядеть как можно ярче. Тем самым подогревая интерес публики и побуждая фанатов оставлять большее комментариев под свежими снимками в Instagram.

Маликова не стала скрывать, что в последнее время чуть ли не каждый подписчик чувствует потребность давать советы относительно того, в каком возрасте и что нужно носить — начиная от длины юбки и заканчивая высотой каблука.

«Ох уж эти знатоки… Неужели нельзя выложить фото и остаться без мнения диванных критиков?! Но такое неравнодушное отношение подогревает меня и моих дорогих коллег еще больше постить подобные фоточки» — заверила певица.

При этом сестра Дмитрия Маликова уточнила, что без хейтеров и их «умилительных комментариев» ей жилось бы скучно. Певица поблагодарила поклонников, заверив, что больше всего ее вдохновляет доброта и позитив.