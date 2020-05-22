«Маркуш, а кто первый полетел в космос?»: сын Изаксон поделился своими знаниями со старшей сестрой

В беседе с поклонниками дочка певца и композитора Дмитрия Маликова рассказала о том, что ее нисколько не смущает значительная разница в возрасте с маленьким Марком. Когда кроха появился на свет, наследнице музыканта было восемнадцать лет.

Стефания призналась, что благодаря братику у нее появилась уникальная возможность по-другому взглянуть на этот мир, через призму детского воображения. Находясь на домашней изоляции, свободное время дочка Елены Изаксон уделяет семье. Девушке нравится играть с Марком, который проявляет живой интерес ко всему, что происходит вокруг него. С подписчиками своей старшей сестры кроха поделился знаниями о первом человеке в космосе, рассказав, что это был Юрий Гагарин.

«Маркуш, а кто первый полетел в космос?» — спросила Стеша своего братика. «Юрий Гагарин на ракете…» — уточнил сын Дмитрия Маликова, заверив, что космонавт смог увидеть луну.

«Ну, а какой твой любимый цвет?» — обратилась к Марку его сестра. «Синий и голубой», — добавил малыш.

Ранее в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro Дмитрий Маликов рассказал о том, что их с Еленой сын растет очень смышленым ребенком и для своего возраста знает много интересных вещей и фактов. Так, к примеру, Марк умеет считать до десяти. Кроме того, малышу нравится танцевать «Калинку-малинку».