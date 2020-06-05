«Изящная Махидевран»: похорошевшая Феттахоглу блеснула точеной фигурой в купальнике на одно плечо

При том, что в ноябре партнерша Халита Эргенча исполнится сорок лет, она может похвастаться стройной фигурой и точеной талией в купальнике. Поклонники актрисы из турецкого сериала «Великолепный век» сошлись во мнении, что Нур Феттахоглу могла бы составить конкуренцию и топ-моделям с мировым именем. Среди верных почитателей знаменитости нашли и те, что подметил, что актриса нисколько не изменилась с момента съемок в сериале.
Феттахоглу снискала любовь и признание зрителя благодаря роли Махидевран султан. Одни поклонники жалели наложницу султана Сулеймана впавшую в немилость к падишаху, другие наоборот считали, что героиня Нур заметно проигрывала персонажу Мерьем Узерли там, где речь заходила о коварстве, интригах и интуиции.
При этом, как считают фанаты актрисы, именно благодаря игре Феттахоглу Махидевран султан приобрела все свои лучшие черты: элегантность, утонченность и чувственность. Именно такой в жизни и предстает сам Нур. Поклонники не перестают восхищаться ее изящной фигурой. Многие подметили, что после родов — знаменитость воспитывает четырехлетнюю дочь Элису Гюзин — партнерша Халита Эргенча заметно похорошела.
На личной страничке микроблога Нур Феттахоглу поделилась понравившимся ей снимком. Перед объективом фотокамеры возлюбленная бизнесмена Левента Везироглу позировала на фоне заката. Актриса блеснула точеной фигурой в купальнике на одно плечо, подчеркнув изящные формы.
«Ну, как?! Объясните мне, как можно выглядеть так совершенно», «Изящная Махидевран», «Гармония в каждой линии… Очаровательная наша султанша», «Многие пишут, что Нур уступала Мерьем, а мне кажется, что наоборот!! Посмотрите, как грация и утонченность», «Хюррем и не снилось», «Стала еще красивей!! Никаких филлеров, пластики!! Все свое, молодец», «Мерьем, кстати, тоже похудела! Но наша Махидевран самая лучшая», «Изящная и стройная, как кипарис», — такие комментарии появились под снимком актрисы.