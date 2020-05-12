«Могла бы стать султаншей»: жена Халита Эргенча показала себя в естественном виде

С будущим мужем Халитом Эргенчем 37-летняя турецкая актриса познакомилась на съемках сериала «1001 ночь». В этой ленте Бергюзар Корель сыграла одну из главных ролей. Примечательно, что экранный роман актеров со временем нашел отражение и в реальной жизни. Отношения пары длятся с 2006 года. На момент знакомства с Бергюзар Эргенч уже состоял в браке. Ради новой возлюбленной Халит развелся с супругой.

Расторгнув брак, актер из турецкого сериала «Великолепный век» в августе 2009 года женился на своей невесте. После свадьбы избранница Халита взяла себе двойную фамилию — Корель Эргенч. В феврале 2010 года актриса подарила мужу долгожданного наследника — сына Али. Не так давно супруги объявили о прибавлении в семействе. Бергюзар родила второго наследника. В марте у пары появился сын Хан.

На личной страничке в Instagram Бергюзар Корель поделилась свежим кадром, представ перед объективом камеры в естественном виде без макияжа. К слову, в прессе писали о том, что во время съемок «Великолепного века» супруга Халита Эргенча ревновала его к Мерьем Узерли. Однако после того, как актриса покинула проект, роль Хюррем султан отдали 54-летней Вахиде Гердюм.

«Очень нежная», «Вполне могла бы стать султаншей! Чем не Хюррем?!», «Достойная актриса, Халит в ней не ошибся!», «Говорят, они очень счастливы. И это видно, глаза у Бергюзар светятся», «Любую женщину красит любовь. Естественная и очаровательная», «Только недавно родила, сынишке всего два месяца, а выглядит просто волшебно», — такие комментарии появились в микроблоге актрисы.

Отметим, что сама Бергюзар моложе своего избранника на тринадцать лет. Актриса также снималась в многосерийной ленте «Моя родина — это ты» и сыграла небольшую роль в сериале «Великолепный век».