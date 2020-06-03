«Любимая султанша»: Мерьем Узерли в полупрозрачной блузе и чулках позировала в своей спальне

Ни для кого не секрет, что любовь и признание зрителя пришли к 36-летней Мерьем Узерли после съемок в турецком сериале «Великолепный век». Поклонники с упоением наблюдали за тем, как разворачивались действия в ленте, сюжетная линия которой была прописана в соответствии с историческими фактами. Актрисе досталась роль наложницы султана Сулеймана — Хюррем. Примечательно, что до сих пор многие поклонники Узерли воспринимают ее исключительно по этому персонажу, называя девушку султаншей в комментариях под ее свежими снимками в Instagram.

Телезрители считали, что экранная страсть между Мерьем Узерли и Халитом Эргенчем нашла свое отражение и в жизни. Однако сама актриса дала понять, что никаких романтических чувств к своему партнеру она не ощущала. По слухам, жена Халита сильно ревновала его к Мерьем. Бергюзар Корель остро реагировала на те сцены, в которых ее возлюбленному приходилось целовать Узерли.

На съемках «Великолепного века» Мерьем сдружилась с другим актером, сыгравшим роль Рустема Паши — Озаном Гювеном. В одном из интервью знаменитость призналась, что ей пришлось оставить проект из-за профессионального выгорания. Особое место в жизни Узерли заняла ее маленькая дочка. Сейчас Ларе шесть лет. Мерьем сама воспитывает ребенка, обеспечивая свою семью всем необходимым.

На одной из фан-страничек актрисы появилось архивное фото партнерши Халита Эргенча, которое сама Узерли уже публиковала в своем профиле. Мерьем предстала перед объективом фотокамеры в полупрозрачной шифоновой блузе и чулках, позировав в спальне.