«Затмила бы и Хюррем»: Нур Феттахоглу в белом купальнике блеснула эффектной фигурой на яхте

В турецком сериале «Великолепный век» Нур Феттахоглу сыграла роль наложницы султана Сулеймана — Махидевран. Несмотря на то, что по сценарию актриса «враждовала и соперничала» с Мерьем Узерли, вне съемочной площадки у девушек не было никаких разногласий. Уже по окончанию проекта, на личной страничке в Instagram партнерша Халита Эргенча опубликовала снимок, на котором она была запечатлена с Сельмой Эргеч (Хатидже султан) и Мерьем Узерли (Хюррем). Примечательно, что последняя покинула сериал еще до начала съемок последнего сезона, сославшись на профессиональное выгорание. Ее место на съемочной площадке заняла Вахиде Гердюм. Многие поклонники проекта критиковали продюсеров за выбор актрисы на роль «возрастной» Хюррем, однако в итоге Вахиде удалось завоевать симпатию зрителей.

Вне съемок Феттахоглу старается как можно реже пользоваться косметикой. Если на площадке «Великолепного века» гримеры накладывали Нур яркий макияж, выделяя ее большие карие глаза, то в жизни актриса предпочитает и вовсе не краситься. Знаменитость всегда отличалась своей стройностью. Даже став мамой, партнерша Халита Эргенча родила дочь Элису Гюзин, она сохранила великолепную форму и точеную талию. На одним из снимков Феттахоглу в белом купальнике блеснула эффектной фигурой и подтянутыми ногами на яхте.