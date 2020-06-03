«Оделись в одном стиле»: Гагарина в джинсовой куртке и пурпурных брюках погуляла с дочкой

Полина Гагарина уже несколько недель не комментирует слухи о разладе отношений с мужем Дмитрием Исхаковым. По неподтвержденным данными СМИ, певица уже давно не живет вместе с супругом, но при этом пока на развод они не подали. Пока исполнительница хита «Спектакль окончен» хранит молчание, ее муж публикует двусмысленные посты, заявляя, что он, возможно, тоже скоро запоет.

За время самоизоляции Полина стала чаще показывать дочку Мию. Девочке уже три года, но ее лицо родители предпочитают прятать. Ко всему прочему, раньше артистка лишь изредка рассказывала о наследнице. Теперь она демонстрирует, как они вместе занимаются спортом, играют и гуляют. Накануне Гагарина решила подышать свежим воздухом на природе. Однако погода в Москве заставила ее утеплиться.

Певица облачилась в спортивные брюки пурпурного цвета, джинсовую куртку, белую пуховую жилетку и шапку. В таком же стиле предстала ее дочка. Мия гуляла с мамой в бирюзовом спортивном костюме и серебристой теплой куртке. В соцсети Полина поделилась кадром, на котором показывает девочке речку.

«Говорят, скоро лето», — с иронией написала она.

Многие поклонники поразились увиденному. Некоторые не ожидали, что в Москве так холодно. Фанаты также восхитились артисткой и ее наследницей. «Полина, у тебя красивая дочка», «Какая милота!», «Оделись в одном стиле, зато утеплились», «Это так по-мамски — придерживать ребенка именно так», — прокомментировали пост подписчики.