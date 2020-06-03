«Столько личных эмоций»: муж Гагариной после разговоров о разводе излил душу

Супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков после разговоров о его возможном разводе с певицей редко стал выходить в Сеть и делиться своими мыслями с подписчиками. Однако на этот раз он нашел время. Фотограф стал писать стихи о своих душевных переживаниях и одно из таких произведений он обнародовал в Instagram.

«Знаете, я подумал, может зря я публикую. Зачем? Столько личных эмоций и напоказ. Даже звонят, говорят – не делай так. А я вот рассудил, разве стыдно мне за мои стихи?! Не стыдно. Внутреннюю цензуру они прошли», — написал он.

Процитируем несколько строк из его стихотворения:

«Отец нас оставил, пустые надежды, Мир прежним не будет, дальше мы сами, Утром с похмелья умираем от жажды, И только во снах отец снова с нами».

Дмитрий признался, что ему будет приятно, если его творчество понравится людям, ну а если нет – тоже не беда, не может ведь он нравится всем.

Плюс ко всему Исхаков прошелся по современной поп-сцене. «Не секрет, что эстрада у нас убогая», — заметил он. А также по представителям СМИ. «У меня с ними нет, не было, и, надеюсь, никаких контактов не будет», — высказался он о журналистах. Судя по всему, фотографу неприятно, что его отношения с женой обсуждаются в прессе.