«Мия — модница, как мама»: Полина Гагарина поделилась трогательным видео с сыном и дочкой

Полина Гагарина является одной из самых популярных певиц на отечественной эстраде. До недавнего времени казалось, что и в личной жизни у нее царит идиллия. Однако слухи о кризисе в отношениях с мужем Дмитрием Исхаковым ходили давно и новая волна сплетен появилась минувшей весной. Карантин сблизил одни семьи и разрушил другие. Но по данными СМИ, эта звездная пара перестала жить вместе еще осенью прошлого года.

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Пока ни Полина, ни Дмитрий не подтвердили, но и не опровергли слухи о размолвке. При этом последние несколько недель певица занимается спортом и проводит время с трехлетней дочкой Мией. А вот мужа артистки с ней на фото и видео не видно. 1 июня, в День защиты детей, Гагарина опубликовала трогательный ролик. Она поделилась домашними кадрами, на которых запечатлена с дочкой, а также сыном Андреем от первого мужа Петра Кислова. Мальчику 12 лет, но он почти дорос до мамы.

На кадрах артистка то играет с наследниками, то занимается спортом, то поет с ними или одаривает их поцелуями. При этом Гагарина постоянно мелькает в разных нарядах, от легких платьев до треников с кофтами. «С праздником всех малышей мира! Безусловная любовь», — написала Полина.

Многие поклонники пришли в восторг от видео. Некоторые отметили, что певица очень хорошая мама. Других насторожил тот факт, что на кадрах вновь не было мужа звезды. «Какая вы дружная семья», «Очень трогательно.. Вы потрясающие», «Подозреваю что Миюша копия мамочка! Такая же красавица», «Мия модница, как мама», «Мужа не хватает», «Вы красотка и ваши дети очень славные!», «Вы прикольные», «Такое умиление», — прокомментировали пост подписчики.