Киркоров, Гагарина, Билан и другие похвастаются модными нарядами в TikTok

Целую неделю звезды будут рассказывать своим подписчикам, что в тренде в этом сезоне.

Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Дима Билан и другие звезды похвастаются самыми модными нарядами в TikTok. Медиаплатформа совместно с самыми востребованными артистами отечественного шоу-бизнеса и блогерами организовала модную кампанию, в ходе которой они расскажут, что модно носить в этом сезоне, покажут самые эффектные сценические образы, а заодно вспомнят забавные истории, с ними связанные.

Звезды российской эстрады, а также Катя Адушкина, Наталья Османн и другие блогеры будут целую неделю появляться в смартфонах. Так, король поп-эстрады уже успел собрать у экранов аудиторию в полмиллиона, а значит, последующие эфиры вряд ли окажутся менее масштабными.

TikTok предлагает пользователям последовать примеру знаменитостей, проинспектировав свой гардероб и поделившись лучшими летними образами в формате коротких видеороликов. Может быть, в шкафу есть предметы одежды, которые вы никогда не надевали вместе? Пришло время открыть для себя новые сочетания вместе с TikTok.