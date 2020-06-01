«В джинсах, как мама»: Лиза Галкина снялась в эффектной куртке и розовых сапожках с родителями

Самоизоляция стала испытанием для многих семей. Максим Галкин признался, что если бы жил в квартире, то сошел бы с ума. Его с Аллой Пугачевой дети почти не сидят на одном месте. С малых лет они учат несколько языков, плавают в бассейне, а также развивают дикцию. В самоизоляции они придумывают много разных игр. Лиза и Гарри притворялись пиратами, стреляли из луков, и даже устраивали вечеринки без гостей, на которых пела их мама.

Обычно звездную семью в полном составе увидеть — большая редкость. Но 1 июня они решили порадовать поклонников и снять забавный ролик. Пугачева и Галкин отправились гулять с детьми у замка. Они попытались выяснить, от кого должны защищать наследников, но в итоге двойняшки попросили их предоставить самим себе. Так оригинально супруги поздравили всех с Днем защиты детей. Примечательно, что Алла Борисовна оделась в одном стиле с дочкой, а Галкин — с сыном.

Примадонна очаровала многих в глянцевом плаще, а ее муж выглядел по-молодежному в алом бомбере и трико. Шестилетний Гарри тоже предпочел спортивный стиль: ветровку и черные спортивные брюки. А вот его сестра в очередной раз предстала в ярком образе. Она выбрала джинсы, как мама, а также облачилась в серебристую куртку и розовые сапожки с мехом. Волосы кроха заплела в две косы.

Многие поклонники восхитились детьми пары и в особенности нарядом их дочки. «Какие милые у вас детишки!», «Ну до чего забавные», «Классные», «У Лизы бомбовые сапожки», «Красивая семья», «Лиза в джинсах, как мама!», «Похоже, что стиль у сына с папой совпал, а у дочки с мамой», — прокомментировали пост подписчики.